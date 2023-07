Agentes do Programa Operação Foco Divisas, integrados com auditores da Secretaria Estadual de Fazenda, apreenderam um carregamento com mais de mil pares de calçados, entre chinelos e tênis, com indícios de falsificação na madrugada desta segunda-feira, dia 24, no KM-12 da (BR-040), em Comendador Levy Gasparian (RJ).

De acordo com as equipes, o veículo, modelo furgão, foi interceptado depois de evadir do Posto de Controle de Fiscalização que fica no km 6, no bairro Gulf.

Entre o material apreendido estão marcas de chinelos e tênis famosos. O motorista contou que saiu da cidade de Nova Serrana (MG) e seguia para a capital fluminense. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios.

Comete crime contra registro de marca quem importa; exporta; vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque. Caso seja condenado pela justiça, a pessoa pode pegar pena de um a três meses, ou multa.