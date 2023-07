Polícia Militar flagra homem com pistola em Mendes

Policiais militares receberam uma denúncia na noite de domingo, dia 23, por volta das 23h25min, sobre um suspeito, de 41 anos, que estaria com uma arma na Rua José Batalha, no bairro Ventania, em Mendes (RJ).

A denúncia dava conta de que o homem estaria em frente a um clube esperando sua ex-mulher. Policiais foram até o local, mas ficaram sabendo que o suspeito teria ido atrás de sua ex-mulher no bairro Ventania.

Os policiais foram até o bairro e conseguiram localizar o suspeito e fizeram a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Durante buscas no veículo, os agentes apreenderam uma pistola Taurus 9 mm, com nove munições intactas. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Mendes.