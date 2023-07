Policiais militares apreendem drogas em Valença

Policiais militares prenderam na manhã deste domingo, dia 23, um jovem, de 26 anos, suspeito de guardar uma carga de drogas para um traficante em um imóvel na Estrada Valença-Barra do Piraí (RJ-145) no bairro Canteiro, em Valença.

A polícia foi até o local e teve autorização de familiares do jovem para entrar na residência. O suspeito confirmou para os agentes que estaria com os entorpecentes. Em buscas, eles encontraram uma sacola com duas trouxinhas de maconha, cinco sacolés de cocaína, balança de precisão, celular.

O jovem e todo o material entorpecente foram apresentados na 91ª Delegacia de Polícia, de Valença.