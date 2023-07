Foram instalados nas unidades câmeras de monitoramento, sensor de presença e ‘botão de pânico’, dispositivo acionado em casos de perigo iminente

Visando a melhoria e ampliação da segurança para toda a comunidade escolar, a Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), já instalou o sistema de segurança em 60 unidades da Rede Municipal de Ensino.

A Creche Municipal Nosso Espaço, no bairro Volta Grande, e a Escola Especializada Municipal Minas Gerais, no Retiro, receberam na semana passada o ‘botão do pânico’ – dispositivo de segurança que aciona o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) em casos de perigo iminente.

O sistema de segurança prevê ainda as instalações de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e sensores de presença, cujo locais são escolhidos de forma estratégica pelo secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. O serviço é prestado pela empresa Vegas Vigilância e Segurança, contratada pela administração municipal.

“Neste período de férias, o alarme fica armado como função patrimonial, para proteger a unidade. Todas as imagens são vistas durante 24 horas, tanto pela empresa, quanto pelo Ciosp. Os botões de pânico somente funcionam quando acionados por um profissional da escola, treinado previamente para definir as situações de emergência, que são imediatamente acompanhados pelas imagens das câmeras, além de terem o apoio da Patrulha Escolar”, explicou o secretário da Luiz Henrique.

Fotos: Cris Oliveira/PMVR