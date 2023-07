Acidente envolve carro e moto no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda

Um motociclista, de 48 anos, e uma jovem de 22 que estava na garupa do veículo ficaram feridos em um acidente na manhã desta quinta-feira, dia 27, numa colisão envolvendo um carro na Via Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas que foram encaminhados para o Hospital São João Batista, onde passaram por exames.

O trânsito ficou lento no momento da presença do resgate, mas foi normalizado assim que os bombeiros deixaram o local. (Foto: Redes Sociais)