Homem suspeito de invadir e furtar residência é preso em Volta Redonda

Um homem de 38 anos, suspeito de invadir e furtar uma residência, foi detido na manhã desta quinta-feira (27) no estacionamento do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda. Ele teria invadido um imóvel em um condomínio no Jardim Belvedere, bairro vizinho, e depois fugido para o local.

Uma testemunha informou a policiais militares que o suspeito invadiu o imóvel e fugiu em direção ao shopping. O homem usava um casaco bege, mochila e calça jeans e foi flagrado pela PM entrando no estacionamento do Park Sul, após os agentes receberem informações da descrição do suspeito.

No estacionamento, o suspeito foi visto pelos policiais escondendo a mochila em uma área e caminhando em direção a um espaço em que está sendo montado um circo. O homem foi alcançado e recebeu voz de prisão por suspeita de furto.

Dentro da mochila foram encontrados peças de cobre, uma faca, uma tesoura, um celular e um carregador. Algemado, ele foi conduzido para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre como ficou a situação dele na unidade policial. O Informa Cidade procurou a assessoria do shopping e, caso o portal receba alguma nota, ela será acrescentada neste texto. (Foto: Polícia Militar)