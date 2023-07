Projeto ‘Comida de Verdade’ beneficia 380 famílias de Volta Redonda

Cestas com produtos alimentícios, contendo verduras, legumes e frutas, foram entregues a usuários dos Cras acompanhados pelos equipamentos de proteção social básica da Smac

O projeto “Comida de Verdade”, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, já beneficiou 380 famílias com cestas com produtos alimentícios, contendo verduras, legumes e frutas, em apenas duas semanas de trabalho. As doações são direcionadas a usuários dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do município, acompanhados pelos equipamentos de proteção social básica da Smac, que tenham em sua composição familiar crianças de 0 a 6 anos e que recebem o Cartão Alimentação.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial, Thaís Alexandre, explicou que esta primeira etapa do programa irá até março de 2024 e a entrega será realizada conforme disponibilidade do CEASA/RJ (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro).

“Todo mês iremos fazer essas entregas, que serão divididas por regiões da cidade. Até o final do projeto vamos atender cerca de 400 famílias, beneficiando 480 crianças. Depois desse período vamos participar de outros editais para tentar manter o programa”, explicou.

Segundo a secretaria municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, a ação é mais um instrumento de proteção social.

“No final das entregas, teremos beneficiado muitas famílias do nosso município com frutas e verduras de qualidade, adquiridas dos agricultores aqui do município. Há, portanto, um benefício social que também incentiva a agricultura familiar da nossa cidade”, destacou.

Projeto “Comida de Verdade”

Lançado neste mês de julho, o projeto “Comida de Verdade” visa fornecer suplementação alimentar principalmente para o desenvolvimento da primeira infância. A prioridade é para as famílias que estejam em acompanhamento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

As doações serão entregues pelo Banco Municipal de Alimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com dia e horário definidos pelas equipes da segurança alimentar e nutricional da Smac, conforme disponibilidade do Ceasa/RJ (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro). A cesta terá cinco quilos para famílias de até cinco pessoas e sete quilos para as com mais de seis. Foto: Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR.