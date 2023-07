Somente no primeiro dia foram vendidas 11.113 pizzas fritas, com uma arrecadação total de R$ 110 mil, números que comprovam a força solidária do evento

Milhares de pessoas prestigiaram o primeiro dia do “Arraiá da Cidadania” em Volta Redonda. O evento beneficente, que está na nona edição, é uma das festas mais populares e tradicionais do calendário oficial do município. Durante quatro dias, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, se transforma em um arraial com decoração, dança de quadrilha e barraquinhas com comidas típicas das festas juninas vendidas a R$ 1,99, incluindo a campeã de vendas, a pizza frita. Somente neste primeiro dia de festa foram vendidas 11.113 pizzas fritas, com uma arrecadação total de R$ 110 mil.

O prefeito Antonio Francisco Neto circulou entre as pessoas que aguardavam na fila para experimentar a mais famosa iguaria da festa. “É um orgulho ver tanta gente aproveitando esta festa democrática. O ‘Arraiá da Cidadania’ é acessível a toda população e ainda ajuda as entidades beneficentes de Volta Redonda”, comemorou Neto.

O diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo César de Souza, coordenador da festa, reforçou que o evento é muito esperado pelas pessoas e pelas entidades. “No ano passado, o ‘arraiá’ arrecadou meio milhão de reais, que foi dividido entre as instituições beneficentes que atuaram no evento”, lembrou PC, que também comemorou o retorno da quadrilha Mistura Gostosa, de Campina Grande, na Paraíba, que voltou a se apresentar na festa. “Eles estão conosco desde a criação da festa. No ano passado não puderam vir, mas estão de volta com um lindo espetáculo”, falou.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, afirmou que o “Arraiá da Cidadania” está resgatando a tradição cultural do município após a pandemia da Covid-19. “Retornamos com a festa no ano passado e neste ano vamos atrair ainda mais pessoas”, disse Anderson, acrescentando que a decoração também leva em consideração o cunho beneficente do evento. “Noventa por cento do material utilizado pela equipe do cenógrafo Paulo Bernardo é reciclado”, contou.

O deputado estadual Munir Neto também esteve na abertura do ‘arraiá’ e reforçou a importância do evento para as 33 entidades beneficentes de Volta Redonda responsáveis pelas barraquinhas de comida e bebida. “A festa atende toda a população e ajuda as entidades que fazem um trabalho de excelência no município. É bom para todo mundo”, disse Munir.

A coordenadora de Eventos da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda), Sheila Azevedo, afirmou que a festa traz um aporte financeiro muito importante para a manutenção das atividades da instituição. “Agradeço muito à prefeitura pela iniciativa e à população que prestigia o evento”.

Entretenimento para todas as idades

Além do cardápio junino, o “arraiá” solidário tem diversos cenários para fotos; parquinho infantil; e dança típica com a quadrilha Mistura Gostosa às 19h e às 21h. No dia da abertura, o público ainda contou com apresentação da quadrilha Convivência da Alegria, formada por pessoas da Melhor Idade, que ensaiam no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Ponte Alta.

No cardápio da festa estão a pizza frita, cachorro-quente, salsichão, pão com linguiça, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica doce. Os refrigerantes também serão vendidos a R$ 1,99. Os produtos só poderão ser comprados com dinheiro, não será aceito pagamento no cartão ou pix.

O “Arraiá da Cidadania” segue até domingo. Nesta sexta-feira, 28, o horário do evento é das 17h às 23h, e no sábado e domingo, 29 e 30, das 15h às 23h.