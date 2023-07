Barra Mansa se prepara para Desfile Cívico em comemoração aos 191 anos

Dentro da programação, a Banda Sinfônica do Projeto ‘Músicas nas Escolas’ se apresentará, dando passagem, em seguida, para as forças de segurança do município. As secretarias municipais, instituições sociais, culturais e esportivas, junto com fanfarras. Os participantes deverão se cadastrar num formulário que será divulgado na próxima reunião sobre o tema, mas voltado para as organizações não governamentais, prevista para agosto. Fotos: Felipe Vieira

O desfile está previsto para começar às 8h do dia 03 de outubro, na Av. Joaquim Leite, seguindo até a Praça da Liberdade, no Centro. A expectativa é que 5.000 pessoas participem do evento, envolvendo alunos de todas as escolas públicas, além de algumas particulares. Além das alas com nomes relacionados ao tema, outra novidade do evento deste ano será a participação da Guarda Mirim, que vai ser formada por 40 crianças da rede pública, através do Programa de Educação no Trânsito (PET).