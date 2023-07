Renovação da frota visa melhor atender à população; novos uniformes passam a contar com listel para distinguir cada unidade de segurança

O prefeito Antonio Francisco Neto entregou na manhã desta sexta-feira, 28, oito motocicletas Yamaha Lander 250 e novos uniformes para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A entrega dos novos veículos faz parte do projeto de renovação da frota da corporação, para melhor atender à população do município. As motocicletas são mais modernas e com identificação visual própria.

Atualmente, a Guarda Municipal possui 12 motocicletas que foram adquiridas pelo então prefeito Antonio Francisco Neto, em 2010, quando o atual secretário municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa estava no comando da corporação.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou que os novos equipamentos, que serão utilizados pela guarnição, são todos de ponta para conferir o conforto que os agentes merecem e precisam para continuar prestando um serviço de qualidade, que já é referência para outras cidades.

“O nosso modelo de gestão visa à valorização e o bem-estar dos nossos agentes. Queremos oferecer a nossa guarnição o acesso aos melhores equipamentos, melhor infraestrutura e capacitação de qualidade para que possamos desempenhar, da melhor forma, o serviço de segurança pública da cidade de Volta Redonda”, reforçou o prefeito.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que os investimentos realizados pelo Poder Público refletem na satisfação da corporação e no serviço prestado.

“Desta forma conseguiremos valorizar a segurança e os profissionais, atingindo ainda mais o resultado positivo nas reduções das práticas delituosas”, disse o secretário.

Novos uniformes

Os novos uniformes se basearam no que é usado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) já que se trata de material que representa a modernidade na segurança e o cuidado com a saúde do agente que fica exposto ao tempo. Além do tecido térmico, e que protege a pele do frio e calor, os novos uniformes passam a contar com listel para distinguir cada unidade.

Assim, a população vai conseguir identificar com mais facilidade o agente da GMVR. As unidades especializadas (Patrulha Maria da Penha, Patrulha Escolar e Patrulha de Proteção ao Idoso) bem como as cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), também terão uma identificação visual, vinculando à atividade que exerce. Fotos de Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR.