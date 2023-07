O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou à Justiça denúncia contra dois homens suspeitos de atirarem contra policiais civis no Morro da Glória I, em Angra dos Reis. Eles vão responder por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia Militar deteve quatro suspeitos de tráfico em ações distintas realizadas na madrugada desta sexta-feira (28) e na tarde de quinta-feira (27) em Volta Redonda. A mais recente foi por volta de 1 hora, na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, e terminou com três deles conduzidos à delegacia.

Um deles tentou fugir da abordagem, mas acabou capturado. Contra ele, segundo as primeiras informações, teria um mandado de prisão por homicídio, o que não havia sido confirmado até o momento desta publicação. Foram apreendidos com os suspeitos 45 pinos de cocaína, 27 trouxinhas de maconha e 45 pedras de crack, além de dois celulares e R$ 48.

Já no fim da tarde de quinta-feira (27), por volta das 16 horas, os agentes detiveram um suspeito com 204 pinos de cocaína, 35 pedras de crack e 14 trouxinhas de maconha no bairro Minerlândia, na localidade conhecida como Borelzinho. (Foto: PM/Divulgação)