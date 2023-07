De acordo com a denúncia, nos dias 9 e 14 de fevereiro de 2022, os dois denunciados estavam em uma boca de fumo do Morro da Glória I e efetuaram disparos de armas de fogo contra os policiais civis que se aproximaram. Na ação policial do dia 14 de fevereiro, os policiais apreenderam duas armas de fogo, drogas, rádio transmissores e outros materiais. Dois homens que acompanhavam os denunciados morreram na troca de tiros.

O MPRJ relata que cabiam aos denunciados as tarefas de vender e preparar drogas, entre outras. Um deles também era incumbido de fazer a segurança da boca, portando armas de fogo. Ainda segundo o MPRJ, os crimes de homicídio tentado foram praticados para assegurar a execução e a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A denúncia foi recebida pela 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, que também determinou a prisão preventiva de ambos os denunciados. (Foto: Agência Brasil / Fernando Frazão)