O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, divulgou em suas redes sociais algumas artes que mostram como ficará o trânsito no trevo em frente ao 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no bairro Voldac.

O local, que está recebendo obras de infraestrutura, ganhará um viaduto. Além disso, as pistas estão sendo alargadas para tráfego dentro de uma parte do terreno da CSN.

“Esse trecho tem se tornado um dos gargalos no trânsito e estudos indicam que no futuro próximo ele ficaria intransitável. Já vai melhorar muito no presente, mas essa e outras obras são indispensáveis para o futuro”, disse o prefeito Neto em postagem.