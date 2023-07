Polícia Militar flagra menor com drogas no bairro Morada da Colina

Policiais militares estavam em patrulhamento no fim da manhã de quinta-feira, quando avistaram um menor caminhando com uma mochila na Rua Antenor O’Reilly de Souza Júnior, no bairro Morada da Colina, em Resende.

O adolescente ao avistar a viatura policial, acelerou o passo, mas foi detido. Durante abordagem os agentes apreenderam um simulacro de pistola.

Os agentes apreenderam o menor que foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, onde o caso foi registrado. Os agentes aguardaram a presença da mãe do menor para o complemento da ocorrência e ser liberado. Foram apreendidos um celular e o simulacro de pistola.