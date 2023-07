A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de quinta-feira, dia 27, 124 tabletes de maconha durante abordagem no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido São Paulo, em Piraí.

Segundo os agentes, dois suspeitos que estavam no automóvel foram detidos. Eles disseram que saíram de Resende para ir até a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, onde buscaram a maconha, onde receberiam R$ 10 mil após entregar a droga novamente em Resende. Cada um receberia R$ 5 mil.

De acordo com a PRF, as sacolas com os entorpecentes estavam acondicionadas no banco traseiro, em local visível. Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Foto: PRF/Divulgação