Suspeito de assassinato de policial militar é preso em Angra dos Reis

Policiais militares prenderam no início da tarde desta sexta-feira, dia 28, um homem, de 28 anos, suspeito de participação no tiroteio com policiais militares que resultou na morte do cabo Fernando Figueira Machado, no dia 25 de fevereiro deste ano, na Rua São Jorge no bairro Bracuhy, em Angra dos Reis.

Após uma denúncia anônima, o suspeito foi preso no mesmo bairro (Bracuhy) onde o policial foi baleado na cabeça. O policial foi levado com ferimentos graves para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Ao avistar a viatura policial, o suspeito tentou fugir, junto com outro homem que estava conversando com ele, mas ambos foram contidos. Os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão contra o suspeito do crime contra o policial. Eles foram apresentados na delegacia de Angra dos Reis. (Foto: Arquivo)