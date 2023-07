Inauguração de nova loja no Shopping Park Sul ocorreu nesta sexta-feira; cidade é ponto estratégico de expansão da rede de eletrodomésticos e eletrônicos

A Tele Rio, gigante do ramo de eletrodomésticos e eletrônicos, inaugurou nesta sexta-feira (28) sua primeira loja no Sul Fluminense. A unidade fica no Shopping Park Sul, em Volta Redonda.

A abertura contou com a presença do CEO do grupo Tele Rio, Roberto Mathias. Ele falou que a escolha por Volta Redonda para iniciar as operações da empresa no Sul Fluminense foi estratégica e destacou a boa expectativa de futuro.

“A gente está bastante feliz de estar em Volta Redonda. A cidade já era um sonho da companhia no processo de expansão. Entendemos que Volta Redonda e todos os municípios vizinhos estão em um momento econômico importante e queremos estar presentes”, comentou Mathias.

Com a loja em Volta Redonda, a Tele Rio, que está há 69 anos no mercado, conta hoje com 23 unidades em todo o estado do Rio. No Shopping Park Sul são 16 funcionários, mas a expectativa é ampliar os negócios pelo Sul Fluminense.

“Estamos bem animados com esta chegada ao Sul Fluminense, estamos buscando novas lojas, mas temos a expectativa de Volta Redonda ser um ponto central da região”, destacou Mathias. Fotos: Cris Oliveira/PMVR