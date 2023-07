Uma colisão envolvendo dois caminhões deixou um condutor com ferimentos graves na tarde deste sábado, dia 29, no km 230, descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito ficou congestionado. O trânsito ficou engarrafado por cerca de 9 quilômetros e foi liberado por volta das 16h25min.

O local onde o condutor do caminhão que ficou ferido não foi informado. Foto: PRF