Casal é flagrado tomando banho pelado no chafariz do bairro Laranjal

Policiais militares do programa ‘Segurança Presente’ detiveram na noite de sexta-feira, dia 29, por volta das 20 horas, um casal que estava tomando banho pelado no chafariz da Praça José Rodrigues da Cruz, ao lado da Rua da Assembleia de Deus, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Segundo a PM, o caso ocorreu por volta das 20 horas e os agentes foram acionados após informações passadas pelo Ciosp de que o jovem, de 23 anos, e a namorada, de 29 , estavam nús tomando banho no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a igreja em frente a praça estava lotada no momento do ocorrido. Quando os policias chegaram, os dois não foram encontrados, mas após rondas pelo local, foram localizados. Os dois confirmaram os fatos e foram levados para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. (Fotos: Divulgação)