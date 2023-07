Homem visivelmente embriagado bate em poste em Valença

O condutor de um veículo GM (Chevrolet), visivelmente embriagado, perdeu o controle de seu veículo e bateu em um poste na noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, na Rua Hildebrando Lopes (Dudu Lopes) em Valença.

Os policiais foram informados e no local não encontraram o condutor do veículo que tinha restrição Judicial. Pouco depois o dono do veículo compareceu e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.

Foi verificado que a restrição não era de busca e apreensão. Como o condutor não foi flagrado dirigindo o veículo, ele foi liberado. O veículo foi retirado do local por uma pessoa que não foi identificada se foi um parente ou um amigo.