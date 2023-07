A ação faz parte da Operação Palladium da PRF

Uma mulher grávida foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por tráfico de entorpecentes, em uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Foram encontrados diversos tabletes de pasta base de cocaína em um fundo falso no carro que ela conduzia. O flagrante aconteceu na tarde de sexta-feira (28).

Policiais rodoviários federais abordavam veículos, durante a Operação Palladium, na altura do pedágio, e desconfiaram da motorista, pois ela estava usando o celular enquanto dirigia. Após ser abordada, a suspeita, de 26 anos, disse ser moradora do Ceará e teria ido fazer compras no Brás, em São Paulo. Entretanto, não havia nenhuma bagagem com as supostas compras, o que aumentou a desconfiança dos policiais, sendo iniciada uma revista detalhada no carro.

Com apoio do Grupo de Operações com Cães (NK9-RJ), foi localizado um compartimento oculto de abertura eletrônica no painel do veículo. Havia aproximadamente 15 quilos de pasta base de cocaína. A mulher, grávida de sete meses, recebeu atendimento médico da concessionária que administra a rodovia e foi constatado que estava em perfeitas condições de saúde.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.