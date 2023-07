Um homem de 40 anos foi preso com mandado de prisão em aberto expedido em 2017

Aação aconteceu na noite de segunda-feira, dia 24, no km 332 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em Resende, interior do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento , quando agentes, em fiscalização, prenderam o condutor de um veículo que trafegava pela via por existir um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela 8° Vara Federal Criminal, pelo crime de receptação (art.180 do CP).

A ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos.

