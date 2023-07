Evento organizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) reuniu 400 pessoas na festividade

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), promoveu nessa sexta-feira (28) a tradicional festa junina com os usuários do Departamento de Proteção Social Especial (DPES). O evento aconteceu na Rua 535, no bairro Aterrado, reunindo 400 pessoas entre usuários dos serviços da Smac, familiares, e funcionários do departamento.

O DPES envolve as unidades do CAPD (Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência); CREAS (Centro de Referência Especial de Assistência Social); PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Centro Pop; Serviço Especializado em Abordagem Social; Centro-Dia para Idosos; Centro-Dia Synval Santos; Residência Inclusiva; Família Acolhedora; Abrigo Municipal Seu Nadim e NUAI (Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa).

Cada uma destas unidades ofereceu uma barraquinha ornamentada com comidas típicas como cachorro-quente, salsichão, caldo verde, canjiquinha, doces e refrigerantes. A diretora do DPES, Mariana Pimenta, destacou que há 10 anos o departamento realiza o “arraiá”.

“Essa festa promove a integração e lazer. É um momento de cultura, de sair do dia a dia, de viver momentos de descontração, isso é muito importante e faz bem para todo mundo. Quero agradecer o empenho de todos que contribuíram para que a festa, mais uma vez, fosse um sucesso”, afirmou. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.