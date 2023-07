Tradicional festa reúne quitutes a R$ 1,99, diversão para a criançada e apresentação de quadrilha paraibana

O “Arraiá da Cidadania”, um dos mais tradicionais do estado, segue até este domingo (30), em Volta Redonda. A 9ª edição da festa reúne quitutes a R$ 1,99 e muita solidariedade, já que toda a renda obtida durante os quatro dias de evento será revertida para 32 entidades beneficentes do município. Neste domingo, o arraiá, montado na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, funcionará das 15h às 23h. É uma boa opção para a criançada aproveitar o último dia de férias escolares em um ambiente familiar e com segurança.

Além das barraquinhas com comidas típicas e decoração julina, quem comparecer ao evento ainda poderá prestigiar a apresentação da quadrilha de Campina Grande-PB, ‘ Mistura Gostosa’ – campeã nacional.

Coordenador da festa, o diretor-executivo do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), Paulo César de Souza, o “PC”, destacou o cunho social do “arraiá”.

“O Poder Público Municipal doa os insumos e as 32 entidades participantes preparam os alimentos, sejam eles doces ou salgados. Tudo é comercializado a R$ 1,99 e a renda é revertida a essas instituições. É um momento importante para oportunizar a todos um evento familiar, onde as crianças podem vir e se divertir”, enfatizou PC.

Uma festa para todos

No cardápio da festa estão a queridinha pizza frita, cachorro-quente, salsichão, pão com linguiça, pipoca, espetinhos, canjiquinha e feijão amigo, além dos doces como mousses, bolos de pote e canjica doce. Os refrigerantes também são vendidos a R$ 1,99. Os produtos só poderão ser comprados com dinheiro, não será aceito pagamento no cartão ou pix.

Além das “atrações gastronômicas”, o arraiá solidário tem diversos cenários para fotos; parquinho infantil; e duas apresentações especiais da quadrilha ‘Mistura Gostosa’ às 19h e às 21h. Fotos: Cris Oliveira/PMVR