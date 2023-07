Homens são baleados em confronto com a Polícia Militar

Dois homens foram baleados em confronto com policiais militares na manhã deste domingo, dia 30, no bairro Lambicada, em Angra dos Reis. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estariam planejando roubar carros na BR-l01, (Rodovia Rio-Santos). Os policiais anteciparam o planejamento dos criminosos e foram até o local.

Ocorreu o confronto e dois homens, armados com pistolas, foram atingidos pelos disparos. As duas armas foram apreendidas. Nenhum policial ficou ferido.

Os feridos foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba, onde estão internados sob custódia da PM. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.