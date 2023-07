Um jovem de 26 anos foi assassinado com vários tiros na madrugada deste domingo, dia 30, na Rua Demerval Pimenta, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

A Polícia Militar foi acionada para o local por volta das 3 horas. Segundo as primeiras informações, Flávio Henrique Emiliano foi morto com oito tiros. As balas atingiram a região da cabeça, tronco e pernas de Flávio. No local, a perícia recolheu seis cápsulas de calibre não informado.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal no bairro Três Poços, em Volta Redonda e o caso é investigado pela delegacia da cidade. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.