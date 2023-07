A Polícia Militar apreendeu na manhã deste domingo, dia 30, uma pistola 9 milímetros com numeração suprimida no muro de um lava jato na Rua 4, no bairro Conforto em Volta Redonda.

Os policiais conversaram com o gerente do posto e foram informados que a arma foi deixada no local por uma pessoa não identificada em um veículo.

A pistola estava carregada com oito munições intactas. Foto: PM/Divulgação