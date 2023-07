Uma operação de fiscalização de controle de velocidade, realizada neste domingo, dia 30, pelo Grupo de Fiscalização de Trânsito da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, flagrou mais de 100 veículos acima do limite de velocidade permitido na Rodovia Presidente Dutra.

A fiscalização de controle de velocidade, realizada rotineiramente pelos policiais, ocorreu em trechos com maior incidência em ocorrência de acidentes de trânsito, na região Sul Fluminense.

Dentre os veículos flagrados acima da velocidade permitida destacam-se as velocidades de 152, 149 e 143 quilômetros por hora, registradas por veículos de passeio.

Importante ressaltar que, o condutor que trafega acima da velocidade permitida para a via em mais de 50% incorre em uma infração de natureza gravíssima, com o registro de sete pontos negativos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa que tem o seu valor multiplicado vezes, além da suspensão do direito de dirigir.