PRF prende suspeito de integrar ação criminosa de jogos de azar no Rio

A ação faz parte da Operação Palladium

Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitterlink para Copiar para área de transferência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da justiça e apontado como um dos homens de confiança de líderes de uma organização criminosa. Ele é investigado por suposta atuação como gestor de casas de jogos de azar no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite de sexta-feira (28).

Por volta das 20h, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 1ª Delegacia (Rio de Janeiro) faziam uma blitz na altura do pedágio de Xerém, na pista sentido Petrópolis. Após desconfiarem do motorista de um carro, deram ordem de parada, a qual foi prontamente obedecida. Entretanto, o motorista não portava os documentos pessoais.

Durante a abordagem, os policiais comprovaram a identidade do suspeito, de 34 anos, e constataram que ele possuía um mandado de prisão. O mandado foi expedido pela 25ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em maio de 2022, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O homem era investigado pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ) do Ministério Público do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Calígula.

A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos).