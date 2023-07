Volta Redonda vence o Altos (PI) por 2 x 0 e lidera a Série C

O Volta Redonda venceu o Altos (PI) no sábado, dia 29, às 19 horas, pela Série C, do Campeonato Brasileiro por 2 x 0, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O jogo foi válido pela 15ª rodadas do Brdasileirção.asileiro. Como resultado, o Volta Redonda está na liderança com 26 pontos ganhos. O Altos (PI) é o último colocado com apenas 12 pontos ganhos.

PRÓXIMOS JOGOS DE VOLTA REDONDA-RJ E ALTOS-PI

Volta Redonda-RJ e Altos-PI já conhecem os seus próximos adversários pela Série C do Brasileirão. Ambos os clubes voltam a campo em agosto, no dia 6, um domingo. Às 16h, o Jacaré Piauiense recebe o Paysandu-PA no Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI. Mais tarde, às 19h, o Voltaço viaja para Belém-PA e encara, também, um paraense: o Remo-PA, no Baenão.