Alça do viaduto Heitor Leite Franco tem mais um pilar sendo construído

Três pontos de apoio para a nova pista de rolamento estão praticamente prontos; ao todos serão seis pilares descendo até a Avenida do Canal

As obras para construção da alça do Viaduto Heitor Leite Franco, que liga o Aterrado a outros bairros, seguem aceleradas e mais um pilar de sustentação da nova estrutura foi concluído nos últimos dias. Já são três pontos de apoio erguidos até o momento e um quarto está em execução. Pelo projeto desenhado para o local, serão seis pilares responsáveis por sustentar a nova pista de rolamento de veículos e garantir o acesso de pedestres descendo diretamente do viaduto para a Avenida do Canal.

Atualmente, quem desce pelo viaduto Heitor Leite Franco da Colina em direção ao Aterrado tem como destino obrigatório a Avenida 7 de Setembro. Desta forma, inevitavelmente quem deseja seguir direto em direção aos bairros que ficam na outra margem do Rio Paraíba do Sul – como Aero, Niterói e Voldac – tem de passar pelo “miolo” do Aterrado, que nos horários de pico fica sobrecarregado.

A Avenida do Canal será totalmente recuperada e será o principal acesso para a nova ponte que está sendo construída sobre o Rio Paraíba, que vai sair do Aterrado (próximo ao Fórum) e desembocar no bairro Aero Clube (próximo ao Kartódromo). Desta forma, quem desejar acessar a Radial Leste ou ir em direção ao Retiro, por exemplo, poderá fazer um novo trajeto sem passar pelo meio do centro comercial do Aterrado. Lembrando que também estão sendo feitas melhorias no trânsito em frente ao Batalhão da Polícia Militar, onde está sendo feito alargamento de pistas e está em andamento a construção de um novo viaduto.

“Volta Redonda tinha 126 mil veículos circulando nas ruas em junho de 2013 e tem agora, em 2023, 160 mil veículos. Esse crescimento, aliado ao fato de temos uma cidade com um dos menores territórios do estado, torna urgente que busquemos desde já as soluções para que o trânsito não fique mais complicado. Não são obras fáceis, mas são obras que vão marcar a história de nossa cidade, assim como foi o Estádio da Cidadania, o Hospital do Retiro e a Radial Leste – disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Em um exemplo prático do que as obras podem influenciar para melhorar o trânsito, basta imaginar uma ambulância que esteja saindo do Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina, para buscar alguém na “outra margem” do Rio Paraíba do Sul. O veículo poderá passar por todo o Aterrado, atravessar o rio e chegar ao Aero (com acesso liberado ainda para a Radial Leste), sem passar pelo trânsito pesado do centro comercial. Fotos de Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR. 👆