Tradicional festa promovida pela prefeitura foi um sucesso de solidariedade: 80 mil pessoas passaram pela Praça Brasil nos quatro dias de festa, que arrecadou R$ 522 mil

A 9ª edição do Arraiá da Cidadania, um dos mais tradicionais do estado, foi um sucesso de público e solidariedade. Foram quatro dias de festa na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, com programação que atraiu milhares de pessoas. O evento, que comercializou comidas típicas a R$ 1,99, terminou nesse domingo (30) arrecadando R$ 522 mil. Muito desse valor obtido pela venda das queridinhas da festa: a pizza frita; foram 52 mil comercializadas. Toda esta renda será revertida para 32 entidades beneficentes do município.

“O ‘Arraiá da Cidadania’ foi um grande sucesso de público e solidariedade, já que todo o valor arrecadado será doado para as instituições que prestam um serviço no município. Tivemos milhares de pessoas prestigiando o evento e sem nenhuma ocorrência de segurança pública. Foi uma festa familiar onde as crianças puderam vir e se divertir, e os pais puderam também aproveitar. Contamos ainda com a apresentação da quadrilha junina campeã nacional, ‘Mistura Gostosa’, de Campina Grande-PB, que foi uma atração a mais para quem esteve na Praça Brasil”, destacou o coordenador da festa, o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.

Quem aproveitou para garantir a diversão no último dia de férias dos filhos Maycon e Kaíque foi a cabeleireira Estela de Souza. “As crianças estão adorando. Já comeram e agora estão brincando. É muito bom um evento como este porque é a nossa cultura e uma opção de lazer para muitos que às vezes não têm. Há também muitos guardas nas ruas e a gente se sente seguro em estar aqui, mesmo com tanta gente”, disse.

Além da diversão para a criançada, os pratos típicos também foram aprovados por quem passou pela Praça Brasil. “Está tudo muito gostoso. A pizza frita é o que vim buscar, mas acabei comprando salsichão e canjica também. Não gastei nem R$ 10 e estava tudo muito bem feito. Estão todos de parabéns”, elogiou o metalúrgico Marco Antônio de Assis.

Além das barraquinhas com comidas típicas e decoração, quem compareceu ao evento ainda pôde prestigiar a apresentação da quadrilha de Campina Grande-PB, ‘Mistura Gostosa’ – campeã nacional. A enfermeira Michelly Ribeiro se divertiu com a dança e aprovou a decoração.

“É bonito ver a coreografia e os figurinos muito bem feitos. Aliás, a festa inteira está muito bem decorada e colorida. Além de alegrar nosso coração, estou feliz porque essa é uma cultura de todo o povo brasileiro. É muito bom ver que essa nossa característica tanto nos alegra e tem tanta força todos os anos. Que venham muitos outros arraiás a todos”, desejou. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR.