Agentes do Programa Operação Foco Divisas, ligada à Secretária da Casa Civil, e auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda apreenderam um caminhão tangue com 30 mil litros de combustível. A apreensão aconteceu no fim da tarde do último sábado, dia 29, em um posto de combustível na BR-040, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, o motorista foi flagrado descarregando o combustível em um posto diferente do descrito em nota fiscal.

O material foi encaminhado para uma empresa parceira responsável por armazenar o combustível. Além disso, parte do produto irá passar por perícia técnica para constatar se existe adulteração no combustível.

“Nossos agentes realizam ações volantes em vários pontos do estado para combater irregularidades e evitar a concorrência desleal. Essa apreensão é resultado de um trabalho sério e integrado com a Secretaria de Fazenda”, frisou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano.

O motorista foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado logo depois.