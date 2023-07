Uma pessoa ficou ferida numa colisão envolvendo dois carros na manhã desta segunda-feira, dia 31, por volta das 7h40min, no km 506, da Rodovia Rio-Santos, no bairro Santa Rita do Bracuhy, em Angra dos Reis.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estaria presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros e da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas.

O trânsito no local estava fluindo com lentidão por um desvio.