Um homem de 40 anos suspeito de furtar duas escadas de alumínio na porta de uma loja no Aterrado, em Volta Redonda, foi preso no bairro Aero Clube. O fato ocorreu na última sexta-feira, dia 28, mas somente nesta segunda-feira, dia 31, que foi divulgado pela Secretaria de Ordem Pública.

Segundo a prefeitura, câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram o crime e o suspeito foi capturado por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal, após patrulhamentos pelo bairro vizinho no mesmo dia do ocorrido.

Na delegacia, o homem informou que vendeu as escadas furtadas, mas não quis informar sobre o comprador. Ele foi autuado por furto e permaneceu preso na carceragem da delegacia.