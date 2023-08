Idoso está desaparecido de sua residência no Padre Josimo

A família do idoso José do Nascimento Ribeiro, de 73 anos, está em busca de seu paradeiro desde a noite de sexta-feira, dia 28, quando saiu de sua residência no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

O filho de José, Victor de Paula Ribeiro, de 33 anos, registrou um boletim de ocorrência no domingo, dia 30, na delegacia da cidade. Victor contou em depoimento que estava trabalhando e quando retornou para a casa o pai não estava na residência. Quando foi procurar por José, Victor contou que foi informado que o pai havia sido visto por último em uma praça na Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte.

Informações sobre José devem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)