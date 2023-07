Patrulha Escolar de Volta Redonda reforça segurança na volta às aulas

Mesmo durante o recesso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública continuou instalando o sistema de segurança nas escolas, já beneficiando com 63 unidades

A Patrulha Escolar de Volta Redonda, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), definiu nesta segunda-feira, dia 31, o planejamento de atuação na volta às aulas das escolas públicas e particulares do município. As duas viaturas do programa, compostas por quatro agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), intensificarão o patrulhamento durante todo o dia, de manhã até de noite.

Ainda na reunião, foi destacado que, independentemente do recesso escolar durante o mês de julho, a Semop continuou a instalação do sistema de segurança nas escolas, com câmeras de monitoramento, sensores de presença e botão do pânico. Até o momento, 63 estabelecimentos de ensino já contam com as medidas.

A Patrulha Escolar, formada por agentes capacitados para trabalhar com alunos, professores, pais e comunidade escolar em geral, atende às solicitações oriundas de um grupo de WhatsApp, com a participação de todas as unidades do município, que acionam sempre que precisam de orientação ou apoio, tendo resposta imediata. Além disso, o serviço especializado realiza rondas periódicas pelas escolas e entornos, a fim de trazer mais sensação de segurança a todos.

O sistema de segurança que está sendo implantado nas escolas das redes municipal e estadual – com câmeras de monitoramento, sensores de presença e botão de pânico -, já foi finalizado e está em pleno funcionamento em 63 unidades escolares. Os locais são escolhidos de forma estratégica pelo secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o serviço é feito pela empresa Vegas Vigilância e Segurança, contratada pela administração municipal, visando à melhoria e ampliação da segurança para toda a comunidade escolar.

“Estamos preparados para a volta às aulas, com as viaturas da Patrulha Escolar trabalhando de manhã até de noite, atendendo de prontidão às solicitações que chegam pelo grupo de WhatsApp. Durante as férias de julho, continuamos com as instalações do sistema de segurança das escolas, trazendo cada vez mais segurança para toda a comunidade escolar”, disse o secretário. Foto: Divulgação-Semop-PMVR.