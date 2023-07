Policiais militares apreenderam na noite de domingo, dia 30, várias drogas na Rua Villa-Lobos, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o bairro, que fica no limite com Volta Redonda, onde depararam com suspeitos que fugiram por uma área de mata.

Os agentes fizeram buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. Foram apreendidas 194 pedras de crack, 57 pinos de cocaína e 17 trouxinhas de maconha.