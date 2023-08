Região central do município foi beneficiada nesta segunda-feira (31), no trecho entre a Ponte dos Arcos e o Fórum

A Prefeitura de Barra Mansa segue realizando os serviços de revitalização e limpeza pelos bairros do município, através do Revit BM. O programa tem como objetivo repaginar as ruas, praças e áreas de conveniência, sendo desenvolvido em uma parceria das secretarias de Manutenção Urbana, Meio Ambiente, Ordem Pública, Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, além do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

Uma das áreas contempladas nesta segunda-feira (31) foi a passagem de pedestres sob a Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, que liga o Centro ao Ano Bom. A ação teve foco na limpeza, já que o local é bastante utilizado por pessoas em situação de rua.

O coordenador de resíduos sólidos do Saae, Vinícius de Moraes Paiva, contou os detalhes da ação realizada no local. “Foi feita a retirada de todo acúmulo de lixo, incluindo os dejetos deixados no local. A lavagem permite que a gente elimine também os maus odores. Usamos detergente e desinfetante para amenizar o cheiro. Fizemos contato com o coordenador de Água e Esgoto para que ele possa colocar na programação uma limpeza periódica desse ponto, até que seja feita a iluminação e sejam tomadas outras atitudes junto à Assistência Social” – detalhou.

O subprefeito da Região Leste e coordenador do Revit BM, Marco Chiesse, comentou sobre como o serviço foi feito. “O Saae nos forneceu o caminhão pipa e funcionários para nos ajudar com a limpeza, uma vez que tinha muito lixo e um odor forte. Estamos nos preparando para iniciar um serviço de pintura também naquela área. Pretendemos entregar as revitalizações de todas as margens do Rio Paraíba do Sul, do Fórum até a Câmara, nas próximas semanas”, afirmou, agradecendo também o apoio e esforço de todas as secretarias para a realização do Revit BM.

Ruth Coutinho

Já durante a tarde, a equipe do Revit BM esteve na região da Ponte Ruth Coutinho, próximo ao Fórum, no Centro. O local recebeu poda de árvores. Em seguida, foi percorrida uma das margens do Rio Paraíba do Sul, entre a Ruth Coutinho e a Ponte dos Arcos, para avaliar outras melhorias possíveis, como obras de segurança e troca de placas de rua.