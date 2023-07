Flávio Braga, de 74 anos, mais conhecido como Fubá, torcedor do Volta Redonda, foi homenageado por membros da torcida de Voltaço, prestou uma homenagem a um dos mais antigos torcedores do time da Cidade do Aço.

A homenagem ocorreu antes da vitória do Volta Redonda por 2 x 1 sobre o Altos (PI), jogo válido pela Série C, do Campeonato Brasileira, no Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania.

Fubá contou que foi pego de surpresa e que não esperava a homenagem. “Um torcedor chegou e pediu para eu ir até a torcida do Volta Redonda que fica em frente as cabines de rádio e televisão. Não sabia que ia ser homenageado. Quando recebi a placa e a faixa eu “desabei” e comecei a chorar de tanta emoção”, disse Fubá.

Fubá foi o fundador da Charanga do Fubá, composta por 10 músicos. Antes da charanga, fubá levada um buzina que tinha um barulho ensurdecedor para o estádio. O barulho era tão forte que era muito criticado por torcedores e moradores das proximidades. Depois veio a famosa charanga que foi um verdadeiro sucesso.

Hoje, Fubá faz parte da administração do Milton Alves de Faria, administrador do estádio e coordenador da Policlínica da Cidadania (que funciona no estádio).