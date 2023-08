Policiais militares recuperaram no domingo, dia 30, por volta das 11h30min, um veículo Fiat Uno, que havia sido furtado na última terça-feira, dia 25, no Centro de Barra Mansa.

O veículo foi encontrado na Rua Domingos José Dantas, no bairro São Luiz, em Barra Mansa. Os agentes entraram em contato com o proprietário do veículo, de 45 anos, que esteve na 93ª Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro de recuperação do veículo.