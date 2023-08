Caçamba da prefeitura de Volta Redonda é incendiada

Uma caçamba da prefeitura de Volta Redonda foi incendiada na madrugada desta terça-feira (1º). A informação foi compartilhada pelo prefeito Antonio Francisco Neto em suas redes sociais seguida de uma postagem demonstrando a indignação com o ocorrido.

Não foi informado o bairro em que houve o ato de vandalismo. “Agora vamos ter de recuperar essa caçamba. Vamos gastar dinheiro desnecessariamente e teremos uma caçamba a menos para atender a população até esta ficar pronta. Um jogo de perde-perde”, publicou.

– Nesta madrugada, pessoas sem um pingo de noção colocaram fogo em uma das nossas caçambas, destas que a prefeitura disponibiliza para a população. Este era um dos projetos mais aguardados para a gente retomar, mas só conseguimos depois de muito trabalho e a recuperação das finanças do município. Felizmente, os vândalos e ignorantes são minoria. A maioria sabe reconhecer a importância do serviço público que, mesmo com suas falhas, busca atender quem mais precisa – disse o chefe do Executivo.

Não há informações sobre suspeitos identificados até o momento desta publicação.