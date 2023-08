CDL-VR dá início à campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”

Para ajudar a reduzir a inadimplência, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) lançou nesta terça-feira (01/08). a tradicional campanha “Nome Limpo, Crédito Forte”. O objetivo é incentivar os consumidores que estão com dívidas em atraso a procurarem a entidade para fazer consultas de graça no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), visando identificar aonde estão inadimplentes e buscarem junto a esses estabelecimentos e instituições financeiras formas de renegociarem esses débitos. A campanha vai até o dia 10/08, reforçando que não há atendimento aos finais de semana.

“Estamos lançando uma campanha em nossas redes sociais para incentivar o consumidor a renegociar as dívidas e os lojistas aproveitarem esse momento de novas linhas de financiamento oferecidas pelo Governo Federal com as instituições financeiras para que seja possível uma recuperação da economia por meio de um acesso mais rápido e fácil ao crédito”, afirmou o diretor financeiro da CDL Volta Redonda, Paulo Biajoni.

De acordo com ele, o consumidor vai poder ir até a CDL, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado, e fazer de graça a consulta do CPF. “Não renegociamos dívidas, só fazemos mesmo esse levantamento para que quem não sabe onde deve possa procurar seu credor e quitar essas débitos em atraso”, disse.

A campanha “Nome Limpo, Crédito Forte” também como objetivo ajudar na recuperação de crédito para potencializar as vendas de fim de ano, principalmente, as de Natal. “Também é importante que os estabelecimentos comerciais e de serviço possam fazer uma análise creditícias mais apurada, incluir quem tá inadimplente, porque, dessa forma, as pessoas que estiverem com nome no SPC e Serasa vão procurar por essa renegociação”, acrescentou.

O número de inadimplentes no país teve mais um crescimento em maio de 2023 e atinge 67,30 milhões de brasileiros, terceiro recorde seguido na série histórica do levantamento. O indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que quatro em cada dez brasileiros adultos (41,31%) estavam negativados em maio deste ano, quando o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 9,42% em relação ao mesmo período de 2022.

Com base nos dados disponíveis em sua base, que abrangem informações de capitais e interior de todos os 26 Estados da federação, além do Distrito Federal, a CNDL e o SPC Brasil registram que a variação anual observada em abril deste ano ficou abaixo da observada no mês anterior. Na passagem de abril de 2023 para maio de 2023, o número de devedores cresceu 2,05%.

DICAS:

* Faça a consulta do seu CPF de graça na CDL

* Com os dados, procure o estabelecimento onde está inadimplente e renegocie a dívida

* Encontre uma instituição financeira para conseguir um financiamento

* Troque uma dívida cara por uma com juros menores

*Quitando a dívida em atraso, a loja retira seu nome do banco de dados do SPC/Serasa e você consegue voltar a comprar no crédito.