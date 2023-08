Uma mulher, de 56 anos, foi presa por suspeita de dirigir embriagada e provocar um acidente de trânsito, na noite de segunda-feira, dia 31, no bairro Conforto, em Volta Redonda. A colisão do carro dela – um Ecosport azul – e uma motocicleta, aconteceu na Via Sérgio Braga, por volta das 21h45min.

O motociclista, de 24 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o quadro de saúde dele. Já a mulher fez o teste do etilômetro, que apontou .41 mg/L de álcool em seu sangue, comprovando a suspeita de embriaguez.

Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime.