Polícia Militar prende homem com drogas na Vila Santa Cecília

A Polícia Militar prendeu, no início da noite da segunda-feira, dia 31, depois de uma denúncia anônima, um suspeito de tráfico de drogas, de 35 anos, nas proximidades da Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

De acordo com a ocorrência policial, o homem foi abordado logo depois de entregar algo para as mãos de um metalúrgico da CSN, de 41 anos. Com o suspeito foram encontrados 12 pinos de cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Com o operário, um cigarro de maconha.

O homem disse que comprou as drogas no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, para revender nas proximidades da siderúrgica. Ele e o metalúrgico foram levados para a delegacia. O suspeito ficou preso e o operário vai responder por posse de droga para consumo próprio, sendo liberado. Foto: Polícia Militar