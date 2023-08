Policiais militares do programa ‘Segurança Presente’ prenderam, no início da noite de segunda-feira (31), um homem de 35 suspeito de tráfico de drogas na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Ele foi flagrado entregando um cigarro de maconha a um usuário embaixo de uma passarela na Avenida dos Trabalhadores, no Centro.

Em abordagem, além do cigarro de maconha, os agentes encontraram com o suspeito 12 pinos de cocaína. Questionado, o homem disse que comprava drogas no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, para revender. Os dois foram levados para a delegacia, mas só o suspeito permaneceu preso. (Foto: PM/Divulgação)