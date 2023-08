PRF apreende armas de fogo, carregadores e munições em Seropédica (RJ)

Um homem foi preso

Na tarde de sábado (29), policiais rodoviários federais apreenderam 02 armas de fogo, 65 munições e 02 carregadores na Rodovia Presidente Dutra. O material estava no interior de um veículo furtado no mês passado.

Equipe fazia fiscalização na Rodovia Presidente Dutra em Seropédica quando abordou um veículo Fiat Toro. Em consulta, foi constatado que o automóvel havia sido furtado no mês passado.

No interior do veículo foram encontrados uma pistola Glock G19 9mm, municiada com 15 munições, uma caixa com 50 munições 9mm, um revólver 38 SPL especial sem munições e um carregador DRUM com capacidade para 50 munições. O motorista informou que o material e o veículo não são de sua propriedade.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.