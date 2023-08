Mês da Juventude foi instituído por lei em 2021 no município e comemora o Dia do Estudante e o Dia Internacional da Juventude, nos próximos dias 11 e 12, respectivamente

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), organizou, pelo terceiro ano consecutivo, o “Agosto Jovem”, com mais de 90 atividades para comemorar o Mês da Juventude. A Lei Municipal Nº 5.862/21 instituiu o mês de agosto como o Mês Municipal da Juventude, com objetivo de ampliar as comemorações pelo Dia do Estudante, 11, e pelo Dia Internacional da Juventude, em 12 de agosto.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, afirmou que a programação está maior a cada ano com objetivo de atender mais jovens. “No ano passado foram 72 atividades, durante todo o mês, com a participação de mais de 24,2 mil jovens da cidade. Fomos a terceira cidade no país a instituir a lei e no estado do Rio a única que realiza atividades diárias no mês de agosto”, falou Larissa, lembrando que a ideia é atrair jovens de diversas idades, culturas e religiões.

Volta Redonda é uma das cidades cadastradas na ONU (Organização das Nações Unidades) como realizadora de atividades para juventudes em agosto e está inserida no calendário internacional fomentado e divulgado pela entidade, que para o ano de 2023 escolheu o tema “Habilidades Verdes para a Juventude: Rumo a um Mundo sustentável”.

A programação vai contar com atividades sobre diversos eixos como educação, cultura, lazer, saúde, meio ambiente, cidadania, profissionalização e envolve as secretarias municipais e outros órgãos do Poder Público. Além disso, participam da agenda organizações da sociedade civil como Fundação Roberto Marinho (FRM), Sebrae, Fundação CSN, CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) Jovem, OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil), UFF (Universidade Federal Fluminense), IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) e UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase).

Dez anos do Estatuto da Juventude

A primeira atividade do “Agosto Jovem”, em Volta Redonda, será em comemoração aos dez anos do Estatuto da Juventude (Lei Nº 12.852 de 5 de Agosto de 2013). A Coordenadoria Municipal da Juventude, em parceria com a OAB-VR e o coletivo jovem POLITIZE, vai promover nas escolas dinâmicas e oficinas em grupo para abordar os direitos e deveres previstos na lei. O Estatuto da Juventude garante, regulamenta e estabelece os direitos dos jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Além de distribuir um exemplar do Estatuto da Juventude a cada escola que possua Ensino Médio.

Também no dia 1º de agosto, será lançada a plataforma de dados da “Pesquisa Juventude em Dados” realizada pela Coordenadoria da Juventude em parceria com a UFF. Para o dia 12, Dia Internacional da Juventude, está programada a inauguração arena Hip-Hop em meio a diversas atividades da Cultura Hip-Hop. Uma ação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Fundação CSN.

O mês ainda contará com oficinas sobre Economia Criativa, nos dias 09, 10, 15 e 17 de agosto, na sede do Sebrae. No dia 24, às 18h30, tem Aulão de Redação preparatório para o ENEM 2023, no UGB. As inscrições serão abertas para toda a comunidade e contará com professor que já foi da banca de correção. E no dia 27, está programado o Festival das Juventudes, com atração musical, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Conferência Municipal da Juventude fecha a programação

A V Conferência Municipal da Juventude de Volta Redonda também está prevista para ocorrer dentro do calendário oficial de atividades do mês e terá como tema “Reconstruir no presente, construir o futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”. Entre os dias 21 e 25 de agosto acontecem as pré-conferências nas escolas em 08 (oito) bairros.

No dia 31 de agosto ocorrerá a conferência, que faz parte da Política Municipal da Juventude e é a etapa municipal, anterior às conferências estadual e nacional. Durante a conferência também haverá a eleição do Conselho Municipal de Juventude. Fotos de arquivo- Secom/PMVR.