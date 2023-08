Unidades da Polícia Militar nos bairros Santo Agostinho e Vila Rica/Jardim Tiradentes vão sediar o projeto que promove o policiamento de proximidade

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, visitou as obras de melhorias e adaptação das instalações da Polícia Militar localizadas nos bairros Santo Agostinho e Vila Rica/Jardim Tiradentes. As bases serão incorporadas ao projeto “Segurança Integrada”, promovendo o reforço da segurança pública em Volta Redonda. A previsão de início é para este mês.

As duas unidades irão se somar em monitoramento de imagens às bases avançadas do Retiro e da Vila Santa Cecília (Segurança Presente). Todas têm acesso às câmeras de monitoramento e estão ligadas diretamente com o Ciosp (Centro Integrada de Operações de Segurança Pública). As imagens auxiliarão as viaturas que serão implantadas para a realização do policiamento de proximidade com a população. Serão cinco veículos que se somarão aos dois que já estão nas ruas realizando o serviço.

Hoje, Volta Redonda conta com policiamento feito por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), 28º BPM (Batalhão d Polícia Militar) e Operação Segurança Presente.

“A ampliação do Projeto de Segurança Integrada, que vai abranger todos os bairros de Volta Redonda com um policiamento de proximidade, é uma orientação do prefeito Antonio Francisco Neto, que não tem medido esforços para a melhoria da qualidade de vida da população, através também da segurança pública”, salientou o secretário Luiz Henrique.

Fotos: Divulgação/PMVR