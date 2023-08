Colisão envolve carro e moto no Centro de Volta Redonda

Uma câmera da prefeitura de Volta Redonda flagrou um momento da colisão entre uma moto e um carro na manhã desta quarta-feira (2), no Centro de Volta Redonda. O acidente foi na Avenida Getúlio Vargas e nas imagens é possível ver o carro saindo da Rua São João, tentando acessar a avenida.

O motociclista, de 20 anos, cai do veículo com o impacto. Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital São João Batista, onde passou por exames. Por volta das 10h30min, recebeu alta da unidade médica. A Secretaria de Ordem Pública publicou o vídeo em suas redes sociais no início da tarde.

O trânsito ficou lento por cerca de 50 minutos, até a Guarda Municipal (GMVR) liberar a via. A Polícia Militar também esteve no local do acidente.